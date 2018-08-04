"Монако" без Головина крупно уступило "ПСЖ" в мачте за Суперкубок Франции

4 августа в китайском Шэньчжэне состоялся матч за Суперкубок Франции между "Пари Сен-Жерменом" и "Монако". Парижский клуб без особых проблем добился победы со счетом 4:0. В составе проигравших отсутствовал экс-армеец Александр Головин.

Парижане отличились на 33-й минуте. Аргентинец Анхель Ди Мария блестяще исполнил штрафной, послав мяч в девятку. Еще через шесть минут Кристофер Нкунку удвоил преимущество "ПСЖ".

Во втором тайме футболисты "Монако" пытались переломить ход встречи, однако класс игроков "Пари Сен-Жермена" оказался выше. На 67-й минуте Тимоти Веа довел счет в этом матче до разгромного – 3:0.

На 75-й минуте на поле появился Неймар. Последний раз знаменитый бразилец выступал за парижан в феврале 2018 года. Правда, отличиться ему не удалось. А вот Ди Мария оформил дубль уже в добавленное время. Итоговый счет – 4:0 в пользу действующего чемпиона страны.