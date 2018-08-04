В аэропорту Бургаса повредили Boeing компании "Белавиа"

В аэропорту болгарского Бургаса получил повреждения самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" Boeing 737-300. Погрузчик обслуживающей компании аэропорта, загружавший багаж, задел правую кромку заднего багажника авиалайнера. В результате воздушному судну потребовался ремонт, за пассажирами из Минска отправили резервный борт.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Белавиа", инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 3 августа. Boeing 737-300 готовился к вылету в Минск, когда получил повреждения. Экипаж проверил самолет на герметичность и пришел к выводу о необходимости ремонта.

Пассажиров высадили из самолета и доставили в здание аэровокзала, багаж был выгружен. Быстро устранить неполадку не удалось, поэтому за пассажирами был выслан запасной борт. В Бургас также вылетела техническая команда авиакомпании "Белавиа", которая и проведет ремонт поврежденного самолета.