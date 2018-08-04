Российские синхронистки победили на чемпионате Европы в произвольной программе

Женская сборная России по синхронному плаванию добилась победы на чемпионате Европы в соревнованиях групп, показав лучший результат в произвольной программе. Напомним, что турнир проходит в шотландском Глазго. Россиянки набрали 29,1000 балла​​​.

Обладателями золотых медалей в составе сборной России стали Анастасия Архиповская, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Мария Шурочкина, Дарина Валитова и Михаела Каланча.

Второе место оказалось у украинских синхронисток (28,4000). Бронзовые медали завоевали спортсменки из Италии (27,8000).