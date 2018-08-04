Крушение Ми-8: объявлен траур

В Красноярском крае понедельник, 6 августа, объявлен днем траура. Об этом распорядился врио губернатора Александр Усс, пишет ТАСС.

Катастрофа произошла в районе Ванкорского нефтяного месторождения. В субботу вскоре после взлета пассажирский Ми-8АМТ задел винтом груз, который перевозил на тросе Ми-8, поднявшийся в небо чуть ранее. Вертолет с пассажирами упал на землю и взорвался. Погибли три члена экипажа и 15 вахтовиков. В грузовом вертолете никто не пострадал. Обе винтокрылые машины эксплуатирует авиакомпания UTair.

Как сообщила руководитель пресс-службы губернатора Елена Улящева, "шесть человек — это жители нашего края. Два члена экипажа и четверо вахтовых рабочих".

Александр Усс принял решение оказать помощь родным погибших из резервного фонда края. Останки жертв авиакатастрофы перевезут в Красноярск.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, в упавшем вертолете также летели семь уроженцев региона. Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов выразил соболезнования родным и близким погибших.