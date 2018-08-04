Момент фатального столкновения самолетов в Румынии попал на видео

В сети размещены кадры инцидента с участием двух легкомоторных самолетов, произошедшего в субботу, 4 августа, в районе аэропорта "Штефан Великий" в румынской Сучаве.

Один летательный аппарат врезался в другой во время репетиции программы авиационного шоу. После столкновения оба воздушных судна рухнули на землю.

Как сообщают местные СМИ, в результате ЧП погиб 60-летний пилот. Его 53-летний коллега получил травмы и был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка.