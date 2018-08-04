Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты

В России увеличилась средняя зарплата. Теперь это 42550 рублей (данные за 1 полугодие 2018 года), что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 8% больше показателя 2017 года за год.

В июле ведомство сообщало о снижении уровня бедности граждан.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что за январь-март реальные зарплаты выросли почти на десять процентов, такого не было с начала 2000-х, передает RT.