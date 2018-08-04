Советник Трампа: китайские 60 миллиардов - слабый ответ на наши 200

Китайская экономика находится "в беде" из-за торгового противостояния КНР с США, утверждает советник американского лидера по экономике Ларри Кадлоу.

По его мнению, готовящийся ответ Китая на грядущие пошлины США в отношении китайских товаров является "слабым". "Я думаю, что 60 миллиардов долларов — это слабый ответ на наши 200 миллиардов долларов", — приводит слова Кадлоу американская телерадиокомпания CBS.

Он добавил, что в условиях "торговой войны" американская экономика, в отличие от китайской, " отлично справляется".

Советник президента США добавил, что Пекину "лучше воспринимать Трампа серьезно", так как он готов идти до конца.

В настоящее время американские власти изучают возможность введения 25-процентных пошлин на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов. В ответ КНР выразила готовность ввести пошлины на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов.