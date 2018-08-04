Лондон устроил международно-правовой произвол

Работа российского диппредставительства в Британии фактически заморожена. Лондон всеми силами мешает процессу обновления дипмиссии, затягивая выдачу виз тем, кто должен заменить ранее высланных сотрудников. Несмотря на все предложения со стороны России, полностью отсутствует и сотрудничество по делу Скрипалей. Туманные перспективы сотрудничества оценил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Пять месяцев прошло, а в Солсбери место отравления российских граждан Юлии и Сергея Скрипаль все еще оцеплено. Полиция усиленно что-то ищет, выясняет, но официально ни слова.

"Мы являемся свидетелями колоссального количества утечек. Чего-то, что можно изучить, посмотреть, нет. Мы не имеем доступа к нашим российским гражданам, и в этом смысле Британия нарушает свои международные обязательства. Она вышла из международного правового поля. Мои встречи в МИД Великобритании и других местах безрезультатны, формальны, на ноты не отвечают. В своей дипломатической практике я с таким встречаюсь впервые. Это все ведет к тому, что авторитет этой страны в международном плане будет под очень серьезной угрозой", — уверен Александр Яковенко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании.

Шестьдесят с лишним нот и обращений посольство России направило в МИД Великобритании. В ответ ни объяснений, ни извинений. Ведь Москву в первые же часы после отравления Скрипалей обвинили в случившемся, якобы пресловутый «Новичок» изготавливался в России. Хотя потом президент Чехии подтвердил, что вещество может быть произведено где угодно, в том числе и в Европе.

"Британцы отказываются сотрудничать с нами в рамках реализации по запрещению химоружия. На все наши вопросы, которые мы задали в Гааге, получили очень формальные ответы. Это какой-то международно-правовой произвол!" - возмущен Яковенко.

По принципу "концы в воду" действует британская полицейская машина, последовательно и быстро уничтожая важнейшие улики. Кремировали домашних животных Скрипалей. Тело отравленной при похожих обстоятельствах жительницы Эймсбери также кремировали, а не просто предали земле.

Бездоказательно обвиняя Москву в отравлении, Лондон первым делом обрушил удар на дипломатов. В марте из российского посольства в Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Свои консульские функции в полном объеме миссия обеспечить не может — людей не хватает. Британия еще и тянет с выдачей виз российским дипломатам.

"Дипломаты не могут получить британские визы. Средний срок ожидания – год-полтора. Это абсолютно ненормально, такого нет ни с одной страной! Британское правительство просто блокирует обновление состава дипмиссии. По существу миссия как бы удушается", — заявил Александр Яковенко.

Но попытки Лондона настроить британцев против России терпят фиаско. Тысячи болельщиков были на чемпионате мира по футболу и гостеприимству приятно удивились. Прагматичный бизнес и не думает рвать крепкие связи с Россией. Более того, Великобритания настаивает на строительстве в Москве международного финансового центра.