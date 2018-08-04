Сукачев — Макаревичу: Крым наш, мы за него триста лет воевали

Музыкант Гарик Сукачев в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, почему не поддерживает позицию Андрея Макаревича по Крыму.

"Крым — наш. Мы за него триста лет воевали", — заявил артист, подчеркнув, что во время войн за полуостров погибли миллионы, и это не только русские, но "и украинцы, и узбеки, и татары, и так далее".

Музыкант отметил, что в Севастополе, например, еще при Украине были транспаранты "Севастополь — русский город",и обвинил Киев в шантажировании Москвы черноморскими портами.

Молодых украинцев Сукачев считает жертвами пропаганды, для которых Бандера и эсэсовцы — герои.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014-го.