Музей Тургенева могли поджечь

В Москве загорелся Музей Тургенева в мемориальном доме на Остоженке. Именно там жила мать великого русского писателя. Дом находится на реставрации. В версиях пожара не исключают поджог. Что действительно стало причиной возгорания в здании культурного наследия?

Деревянный особняк на Остоженке, едва задымившись, вспыхнул как спичка, хотя пожарные примчались в считаные минуты.

"По тушению пожара работали 15 единиц техники, 37 единиц личного состава. Площадь пожара составляет всего лишь 70 квадратных метров, повреждены только фасадная часть и леса строительных материалов", — рассказал генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве.

По меркам пожарной статистики ущерб минимальный. Но горел-то музей Ивана Тургенева. В типично московском особняке в середине XIX века жила мать писателя Варвара Петровна. С нее писатель создал барыню в рассказе Муму. Кстати, на основе реальных событий, произошедших именно в погоревшем особняке.

Музей Тургенева в сентябре 2015-го был закрыт на реставрацию. Что успели сделать за неполные три года, а что — нет, сказать теперь будет очень сложно. До пожара усадьба была скрыта от посторонних глаз строительными лесами.

И хотя в памятниках архитектуры дом матери Тургенева не числится, это, тем не менее, — объект культурного наследия.

Причины возгорания пожарным еще только предстоит выяснить. Что теперь делать с музеем Тургенева, власти также будут решать в ближайшее время.