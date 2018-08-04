В бывшем Сталине появится авиабаза НАТО

НАТО приняла решение построить новую авиабазу на старом военном аэродроме в городе Кучова (1950-1990 – город Сталин) в центральной Албании, сообщил в в Facebook премьер-министр страны Эди Рама.

Строительство будет осуществляться на средства Североатлантического альянса и албанского правительства.

НАТО вложит больше 50 миллионов евро на первом этапе строительства.

Кучова будет служить для целей НАТО и станет базой для национальных ВВС.

Албания – член альянса с 2009 года.