Осужденный за убийство Буданова Темирханов похоронен в Чечне

Осужденного за убийство полковника Юрия Буданова 48-летнего Юсупа Темирханова, который в пятницу умер в больнице (туда его перевели из омской колонии после ухудшения состояния здоровья), в субботу привезли на родину, в Чечню, и похоронили на кладбище в родовом селении Гелдаган.

На похороны приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил свои соболезнования родным покойного и сказал слова поддержки.

После появления информации о смерти Темирханова в селение Гелдаган потянулись тысячи людей из Чечни, а также из соседних Ингушетии и Дагестана, чтобы выразить свои соболезнования. На траурную церемонию также собралось огромное количество людей. Мужчины рода Темирхановых принимали соболезнования в сельской мечети, женщины — в доме покойного, который находится неподалеку. У въезда в село выстроилась многокилометровая колонна машин: из-за большого скопления люди оставляли автомобили и пешком шли к мечети.

Как передает РИА Новости, на похоронах Темирханова присутствовал и отец убитой Будановым 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В настоящее время он со своей семьей живет в Норвегии.

Темирханов был осужден на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Как писали тогда СМИ, ссылавшиеся на данные следствия, Темирханов убил Буданова из-за "ненависти к социальной группе военнослужащих".