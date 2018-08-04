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4 августа 201821:40 Алексей Петров

ЧЕ по летним олимпийским видам спорта: россияне - первые в общем зачете

7 золотых медалей на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго — наша сборная прочно занимает первое место в общекомандном медальном зачете! Золото завоевали наши спортсменки в академической гребле, спортивной гимнастике, а также наши синхронистки — в произвольной программе. Сразу после выступления они признались, что выступать пришлось с закрытыми глазами — из-за хлорки в бассейне. Но это не помешало им набрать больше 97 баллов. Вопреки обстоятельствам медали завоевывали и накануне.

Виртуозное выступление — и еще одно золото в нашу копилку. Счастливые, они стоят на пьедестале под звуки гимна.

Женская сборная по спортивной гимнастике — Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова — оставили позади своих соперниц из Франции и Голландии. И эта победа продолжает череду триумфов.

Вот 13-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко вместе с новой партнершей Варварой Субботиной выходят решительно, уверенно и даже дерзко. Мгновение — и зрители, а вместе с ними и жюри замерли в восхищении. Этот номер словно вдохновлен мюзиклом Чикаго — с ритмами джаза и фокстрота.

Долгожданная победа! Первое золото России на чемпионате по летним видам спорта в шотландском Глазго. И первое место в технической программе дуэтов.

Насколько тяжелы эти медали, хорошо знают и родители Варвары Субботиной. Ее мама даже не смотрела трансляцию — сердце выпрыгивало из груди. В телефоне родителей — sms от чемпионки. Но цена победы — постоянные тренировки на спортивных базах. Вся жизнь подчинена спорту.

Победа в Глазго была непростой. Главные соперницы россиянок — украинки и француженки — тоже были на высоте.

"Нам нужно на десять голов быть выше соперника, и мы работаем по 10 часов в день 6 дней в неделю. Такой тренировочный процесс очень тяжелый, очень нужный. Если у спортсмена есть цель, которую нужно достигнуть, то любые преграды нужно преодолевать", — уверена Светлана Колисниченко, чемпионка Европы по синхронному плаванию.

Среди героев чемпионата — Александр Мальцев, на данный момент один из сильнейших синхронистов планеты — и его партнерша на чемпионате Майя Гурбанбердиева.

Победа в технической программе смешанных дуэтов — и это, несмотря на то что буквально за несколько минут до выступления паре пришлось значительно менять программу.

"Мы узнали, что в программе технической может быть только одна поддержка, а у нас было четыре. И об этом нам сказали всего за час до соревнований. Мы зашил в воду и вместо поддержек сделали выпрыгивания", — рассказал Александр Мальцев.

Ритмы танго околдовали судей. Филигранное исполнение, которому предшествовали тренировки под контролем опытнейших наставников.

"Чтобы войти в новый образ, тренер организовывал для нас различные мастер-классы у профессиональных танцоров танго. Также у нас были две тренировки у солиста балета Бориса Эйфмана Олега Габышева, к которому мы специально ездили в Санкт-Петербург", — отметила Майя Гурбанбердиева.

За Александра и Майю переживали близкие. Нервничали родители.

А вот и талисман чемпионата морской котик. Его подарили вместе с медалями.

Первое место завоевали и пловцы Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников. Они преодолели так называемую королевскую дистанцию в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем за 3 минут 12 секунд.

Блеснули и велосипедистки — на треке в командном спринте. Для Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой победа в этой дисциплине стала четвертой подряд.

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