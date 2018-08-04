Кузнецова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Вашингтоне встречалась с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Россиянка добилась победы в двух партиях, обыграв соперницу со счетом 6:2, 6:2. Напомним, что ранее встреча между ними была прервана из-за дождя.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За выход в финал Кузнецова сразится с немкой Андреа Петкович.