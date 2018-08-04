Крупнейший пожар в Калифорнии спровоцировало спущенное колесо

Самый крупный природный пожар в Калифорнии "Карр", в пламени которых уже две недели гибнут леса на севере штата, случился из-за спустившего колеса автомобиля.

Металлический обод выбил искры, соприкасаясь с асфальтом.

"Карром" охвачена площадь более 570 квадратных километром. Эвакуированы почти 40 тысяч человек. Во время тушения в Шаста погибли двое пожарных, всего в Калифорнии погибло 8 человек, передает ТАСС.