Яковенко обсудит двусторонние отношения с новым главой британского МИД

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в скором времени планирует встретиться с новым главой британского МИД Джереми Хантом — соответствующее приглашение российский дипломат получил от министра.

"Я получил письмо из Форин офиса о том, что он хотел бы встретиться. Я думаю, что в ближайшее время такая встреча будет организована", — сказал Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24" в субботу вечером.

Вместе с тем он отметил, что конкретных сроков проведения такой встречи пока нет, но сказал, что она была бы своевременной.

По словам посла, он хотел бы обсудить с главой внешнеполитического ведомства Великобритании уровень двусторонних отношений. Яковенко выразил надежду на то, что он сможет объяснить Ханту "некоторые вещи", и новый министр лучше поймет его, чем его предшественник Борис Джонсон. Дипломат добавил, что Москва в контактах с Лондоном стремится сохранять "позитивную повестку дня".

Яковенко заявил также, что Великобритания препятствует восстановлению состава российской дипмиссии в Лондоне, затягивая выдачу виз. По его словам, дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания составляет год-полтора. Посол подчеркнул, что это совершенно ненормально, и такого у России нет ни с одной страной мира. "По существу, миссия удушается", — заявил российский дипломат.