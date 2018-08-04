Российские пловцы завоевали серебро на чемпионате Европы в смешанной эстафете

Сборная России по плаванию стала второй на чемпионате Европы в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем. Россияне проплыли дистанцию за 7 минут 29,37 секунды. Золото в этой дисциплине досталось немецкой команде. Ее результат – 7 минут 28,43 секунды.

В тройку лучших также попали представители Великобритании (7.29,72). В составе российской сборной серебро завоевали Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Валерия Саламатина и Виктория Андреева. Отметим, что в копилке пловцов из России на чемпионате Европы уже шесть медалей (2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые).

В настоящий момент россияне на объединенных соревнованиях завоевали 13 медалей (8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды).