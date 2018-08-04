Семьям погибших в катастрофе Ми-8 окажут помощь

Семьям погибших красноярцев в крушении Ми-8 в Туруханском крае власти Красноярского края окажут медицинскую, финансовую и психологическую помощь, такое поручение дал врио губернатора края Александр Усс.

Рассматриваются варианты выплат семьям из Резервного фонда Красноярского края.

Среди погибших жителями региона являлись шестеро, передает РИА Новости.

Официальный список погибших опубликован в субботу на сайте правительства региона. На борту находились также пять жителей ХМАО, двое — из Башкирии, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и ЯНА, передает ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс по маршруту Ванкор - Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе. Вертолет задел лопастями подвес грузового вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров, все они погибли.