В Сирии продолжаются обстрелы: ранены военные и мирный житель

В Сирии за прошедшие сутки были обстреляны несколько населенных пунктов в провинциях Алеппо и Латакия. Ранения получили трое сирийских военных и один мирный житель, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Он уточнил, что под обстрелы попали населенные пункты Арафит, Сафсафа и Бариша в провинции Латакия, а также населенный пункт Хара в провинции Алеппо, передает РИА Новости.

В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц за минувшие сутки вернулись 102 человека, всего вернулось более 74 тысяч 300 жителей. Российские военные врачи за сутки оказали помощь шести сирийцам, в том числе трем детям.

Представители российского Центра за тот же период провели две гуманитарные акции. Всего, по словам Цыганкова, российская сторона провела более 1800 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил почти 3 тонны.