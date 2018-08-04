Массимо Каррера: в первом тайме мы лучше противостояли "Локомотиву"

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал оценку игре второго тура чемпионата России по футболу против "Локомотива". Итальянец выделил первый тайм, который лучше получился у красно-белых. Также он остался доволен физической формой своих футболистов.

"В первом тайме мы лучше противостояли "Локомотиву". В принципе, и во втором получалось неплохо, но первые 45 минут мы провели лучше", — приводит слова наставника "Спартака" Чемпионат.com.

По мнению итальянского специалиста, во втором тайме его футболисты совершили несколько ошибок, что привело к опасным контратакам со стороны соперника. Также Каррера заявил, что физикой своей команды он вполне доволен.

Напомним, что столичное дерби, которое состоялось 4 августа на стадионе "Локомотива" в Черкизове, завершилось нулевой ничьей.