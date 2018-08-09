"Выдающаяся женщина": в Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие

«Беспрецедентная находка», «редчайший случай», «нам невероятно повезло» — в таких выражениях греческие археологи описывают открытие, сделанное во время реставрации древнего храма на острове Сикинос. Греки, закаленные богатством собственной истории, такими словами без причины не разбрасываются.

Сикинос, или Винный остров, как его называли в древности, – один из двух сотен островов архипелага Киклады, ничем особо не примечательный кусок суши площадью около 40 кв. км. Его главная достопримечательность – храм Эпископи (официально – церковь Св. Анны). В Греции, как известно, всё есть, однако храм Эпископи считается уникальным даже по греческим меркам. Он давно интригует исследователей: еще в XIX веке ученые обратили внимание на архитектурные особенности и необычно крупный размер сооружения для крошечного острова, население которого даже в наши дни не дотягивает до 300 человек. Напрашивался вывод, что основой для христианской церкви стала более древняя языческая постройка: например, храм в честь Аполлона Пифийского, по версии исследователей XIX века. Современные ученые эту версию подкорректировали: первоначально храм Эпископи был мавзолеем римской эпохи, возведенным в первые века нашей эры по образу древнего языческого храма.



Храм Эпископи на острове Сикинос. Фото: Ministry of Culture and Sports, Greece

Позже – вероятно, около VI века нашей эры, — римский мавзолей превратился в христианскую церковь в византийском стиле: его надстроили круглым куполом, типичным для многих византийских храмов. Удивительно, но во всей Греции нет других подобных сооружений: это единственный пример трансформации римского мавзолея в купольную византийскую церковь.

«Необычное переплетение античности и средневековья, уникальное для Греции», — так говорят специалисты о храме Эпископи.

Благодаря этой архитектурной особенности древняя церковь на маленьком острове получила статус национального памятника и европейский грант на полноценную реставрацию, которая началась в 2017 году.

Благодаря реставрационным работам и было сделано невероятное открытие, которое иначе бы не состоялось.

В 2018-м, когда специалисты занялись изучением подземных помещений и укреплением основания, в церковном склепе были обнаружены несколько захоронений – что, в целом, было ожидаемо. Когда одну из стен склепа частично разобрали, реставраторы не поверили своим глазам: они наткнулись на древнюю гробницу, спрятанную в полости между стенами и никем не потревоженную на протяжении столетий.



Вскрытие потайной гробницы в храме Эпископи. Фото: Ministry of Culture and Sports, Greece

Димитрис Атанассулис (Dimitris Athanassoulis), глава Археологического управления архипелага Киклады, назвал находку беспрецедентной. «Расхитители гробниц добрались до большинства древних захоронений на Сикиносе. Однако эта гробница была скрыта в "слепой зоне" между стенами византийской церкви и монастырской пристройки, а не в общем склепе, поэтому прежде о ней никто не знал, да и сейчас мы нашли ее совершенно случайно», — сообщил Атанассулис новостному агентству Reuters.

Богатейшие погребальные дары, найденные рядом с останками, — золотые браслеты, кольца, ожерелье, брошь с камеей (на заглавном фото), стеклянные и металлические чаши, стилус и зеркало – недвусмысленно намекают, что в тайной каменной гробнице похоронена женщина высокого происхождения или статуса.

«Выдающаяся женщина», утверждают археологи. Намеренно скрытое захоронение, хорошо сохранившиеся останки, роскошные артефакты и даже фрагменты истлевшего одеяния покойной оказались не последним сюрпризом из прошлого: на стенке каменной гробницы исследователи обнаружили вырезанное женское имя, Νεικώ — Нэко.

По совокупности находок археологи сделали сенсационный вывод: «Всё говорит о том, что грандиозный мавзолей был воздвигнут над могилой этой женщины».

«Нам невероятно повезло. Это ее мавзолей, мавзолей Нэко. Редчайший случай: исторический памятник, один из самых известных и впечатляющих в Эгейском море, обрел свою принадлежность. Теперь мы знаем, для кого построили это здание, у нас есть останки этой женщины и нам даже известно ее имя», — говорит Димитрис Атанассулис.



Останки и артефакты, найденные в потайной гробнице храма Эпископи. Фото: Ministry of Culture and Sports, Greece

Исследователи и раньше предполагали, что здание храма Эпископи изначально было статусным погребальным сооружением, мавзолеем римской эпохи. Первичный анализ останков и артефактов подтверждает датировку: Нэко жила во II-III веке нашей эры. Возможно, память о ней сохранялась несколько веков – когда в VI-VII веках ее мавзолей превратили в византийскую церковь, кто-то спрятал гробницу Нэко за новой стеной. Как именно это произошло – предстоит выяснить реставраторам, продолжающим работы в храме.

Кем была эта женщина, удостоившаяся собственного мавзолея? Она определенно была связана с островом и имела здесь большое влияние, но пока неизвестно, была ли Нэко уроженкой Сикиноса или пришлой знатной дамой. Все находки уже переправлены в Афины для тщательного изучения.

«Сейчас мы пытаемся больше о ней узнать. Наше расследование только начинается», — говорит Димитрис Атанассулис.