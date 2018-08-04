В Москве под колесами автомобиля погиб пешеход

В Москве водитель автомобиля ВАЗ 2110 насмерть сбил пешехода. Затем он скрылся с места аварии, передает ТАСС.

В настоящее время правоохранители ведут розыск водителя. ЧП произошло в 21:45 на улице Поселковой, дом 11.