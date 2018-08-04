Форвард "Зенита" Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Лука Джорджевич нынешний сезон проведет в тульском "Арсенале". Клубы договорились о годичной аренде игрока. Напомним, что в прошлом чемпионате черногорец провел за туляков 22 игры, забив 7 мячей.

О переходе Джорджевича на правах аренды в тульский "Арсенал" было объявлено на официальном сайте сине-бело-голубых. Черногорский футболист стал игроком "Зенита" в 2012 году. В составе питерской команды он сыграл в 29 встречах, отметившись тремя голами.

Ранее сообщалось об интересе к Джорджевичу со стороны ЦСКА, "Уфы", "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала".