В Москве ожидают самолет с телами погибших в ЦАР журналистов

Самолет с телами погибших в Центральноафриканской республике журналистов вскоре должен приземлиться в Москве. Несколько часов назад он вылетел из Парижа.

Во французскую столицу тела доставили из Банги, где проводилась процедура опознания, передает телеканал "Россия 24".

Новость о гибели Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля пришла во вторник, 31 июля. Съемочная группа была убита недалеко от города Сибю. Как рассказал водитель, которому удалось спастись, на машину напала группа вооруженных людей в тюрбанах, которых, по всей видимости, привлекло дорогостоящее съемочное оборудование.