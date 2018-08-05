Россия предложила США вместе бороться с вербовщиками в Сирии

Российский Генштаб предложил американским коллегам вместе координировать меры по стабилизации обстановки в Сирии. Как сообщают в Минобороны, важна борьба с вербовщиками террористов, которые хотят привлечь в свои ряды беженцев, вернувшихся в Сирию.

Также Москва предложила Вашингтону координировать процесс гуманитарного разминирования, в том числе в сирийской Ракке. О содержании письма ранее сообщили западные СМИ со ссылкой на меморандум Пентагона.

В связи с этим Минобороны выразило разочарование тем, что американцы нарушили договоренность придавать огласке детали таких переговоров только по согласованию обеих сторон, сообщает телеканал "Россия 24".