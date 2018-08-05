Беженцы возвращаются в Сирию и начинают восстанавливать свои дома

Все больше регионов Сирии переходят под контроль армии арабской республики. Отряды вооруженной оппозиции, которые контролировали город Эр-Растан несколько лет, пошли на контакт с офицерами российского центра по примирению. Главный результат — отсутствие новых жертв и возможность для беженцев вернуться в свои дома.

Этот процесс уже не остановить, рассказывает нам один из бывших беженцев. Слезы на глазах и от горя — дома за годы безвластия и боев сильно пострадали - и от радости: в них уже можно навсегда вернуться.

"Вы сами видите, в каком ужасном все состоянии. Украли всю мебель — это у них (у террористов) было в порядке вещей. Но я понял, что даже своими силами, пусть и не быстро, но смогу все восстановить", — говорит нам житель города Хасан.

И горожане уже взялись за дело всеми силами. Сирийские военные рассказывают, что процесс возвращения людей домой уже не остановить. И люди, конечно, вправе рассчитывать и на помощь властей.

Аниад Назар, тоже вчерашний беженец, теперь стал водителем грузовика, доставляющего в город стройматериалы: "Еле успели убежать отсюда в Хомс, возвращались с радостью и надеждой. Такой настрой не сломило даже то, что мы увидели — в доме ничего целого не осталось. Но мы сделаем его как новый!

В расположенном неподалеку городе Тель-Биса все меньше остается следов войны, остановленной путем переговоров российских офицеров с лидерами "оппозиции". Жители помогают друг другу восстановить разрушенные водопровод и электросети. В городе уже открылась поликлиника.

"Поток пациентов очень большой, но мы помогаем каждому. А если кто-то не может дойти сам, отправляем машину. Уже появилась и такая важная для нас возможность. Теперь ждем возвращения врачей-специалистов", — рассказывает медсестра Самар Каше.

Только за последнее время в город вернулись семь тысяч человек. Это даже больше, чем тех, кто оставался в своих домах в период безвластия. Масштабная работа по возвращению беженцев, которую координирует Россия, идет полным ходом в соседних странах и Европе. Заявки от желающих вернуться поступают непрерывно. По данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться почти миллион беженцев.