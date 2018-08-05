Трамп считает, что пошлины против Китая работают отлично

Президент США Дональд Трамп считает, что торговые пошлины в отношении Китая работают лучше, чем кто-либо мог предположить.

"Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо прежде", — написал глава государства на своей странице в "Твиттере".

Американский лидер добавил, что благодаря пошлинам США станут гораздо богаче, и если другие государства не будут вести с Америкой переговоры, то заплатят огромные суммы денег в виде пошлин.

По его словам, пошлины оказали огромное положительное влияние на американскую сталелитейную промышленность ("Фабрики открываются по всем штатам"), благодаря чему в бюджет поступают большие деньги.

Ранее Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий против большинства стран, включая Китай (против этой страны Штаты вообще развернули торговую войну; изучается возможность введения 25-процентных пошлин на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов), страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах.