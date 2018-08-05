В Москве прошел "космический" ночной велопарад

В Москве состоялся ночной велопарад, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Мероприятие проводилось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры в рамках проекта "Let's bike it!", уточняет ТАСС.

Тема нынешнего велопарада – космос. Многие участники прибыли в специальных костюмах, а кое-кто даже был на летающей тарелке. Тема выбрана неслучайно: август – время ясных звезд и метеоритных дождей.

В этом году участники стартовали на Суворовской площади, а финишировали на Болотной, проехав 20 километров. Участие было бесплатным, единственное ограничение для велосипедистов – возраст от 16 лет.

По числу участников велопарад оказался рекордным. К примеру, в прошлом году на мероприятие приехало лишь 10 тысяч участников.