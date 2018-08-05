Новые законы: о таможенном регулировании и о сносе самостроя

Владимир Путин подписал закон о сносе самостроя. В документе уточняется понятие самовольной постройки. Кроме того, теперь у владельца появится возможность избежать сноса, если он приведет нелегальное строение в соответствие нормам. На это отводится от 6 месяцев до 3 лет. После этого на здание можно будет оформить право собственности, сообщает телеканал "Россия 24".

Также президент подписал закон о таможенном регулировании. Он устраняет противоречие между российским таможенным законодательством и правилами Евразийского экономического союза.