В Москву доставлены тела убитых в ЦАР российских журналистов

Самолет Air France доставил в Москву тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов. Сообщается, что погибших отправят в морг следственного комитета для судебно-медицинской экспертизы. Она займет как минимум два дня, передает телеканал "Россия 24".

31 июля российское посольство в ЦАР сообщило о смерти Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Тела обнаружили неподалеку от города Сибю. Журналисты прибыли в африканскую страну для работы над документальным фильмом.