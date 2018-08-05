Только смелым покоряются моря: шведы задержали пьяного капитана сухогруза

Пьяный российский капитан посадил на мель свое судно на западном побережье Швеции. Содержание алкоголя в крови капитана равнялось 2,5 промилле.

130-метровое грузовое судно "Би-би-си Лагос" с пшеницей на борту направлялось из Литвы в Испанию и село на мель недалеко от города Хельсингборг.

По утверждению полиции, у капитана, содержание алкоголя в крови которого равнялось 2,5 промилле, обнаружен российский паспорт. При такой степени опьянения, заявили шведы, "человеку бывает трудно стоять на ногах без посторонней помощи, а в глазах все может двоиться".

Капитану судна может грозить тюремный срок. Судебные слушания по этому делу должны состояться не позднее 7 августа, сообщает ТАСС.

В России лишить водительских прав могут, если в крови будет обнаружено более 0,3 промилле.

2,5 промилле – это примерно одна бутылка водки, однако следует учитывать множество разных факторов, например, время, прошедшее после питья, вес человека, его состояние здоровья и др.