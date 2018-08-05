На президента Венесуэлы совершено покушение

Венесуэльское телевидение внезапно оборвало трансляцию выступления президента Николаса Мадуро, затем сотни участников демонстрации бросились от трибуны.

По сообщению РИА Новости, на венесуэльского президента было совершено неудачное покушение.

Богатая история свержения правительств — на счету США: за 70 лет — 80 попыток. Таков послужной список оперативников Центрального разведывательного управления. География — от Ирана до Кубы. Например, на Фиделя Кастро было совершено 600 попыток покушений, многие из которых готовились в недрах американской разведки. Среди прочего, планировали начинить взрывчаткой сигару и даже заминировать морские ракушки — команданте был заядлым ныряльщиком. В рамках операции "Кондор" оперативники ЦРУ помогали физически уничтожать политическую оппозицию в Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, Боливии.