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Покушение на президента Венесуэлы 25 минут назад

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5 августа 201801:53

На президента Венесуэлы спикировал дрон со взрывчаткой

Global Look Press

Покушение на президента Венесуэлы могло быть совершено с использованием дрона со взрывчаткой, сообщает местное телевидение. Сам Николас Мадуро и члены правительства при взрыве не пострадали.

На обнародованной телеканалом NTN 24 видеозаписи видно, что Мадуро прерывает свое выступление после, предположительно, взрыва, раздавшегося на определенной дистанции от него. После этого трансляция прекращается. Официальной информации по поводу случившегося пока не было, сообщает ТАСС.

Богатая история свержения правительств — на счету Центрального разведывательного управления США: за 70 лет — 80 попыток. Например, на кубинского команданте Фиделя Кастро было совершено 600 попыток покушений, многие из которых готовились в недрах американской разведки. Среди прочего, планировали начинить взрывчаткой сигару и даже заминировать морские ракушки (Кастро был заядлым ныряльщиком). В рамках операции "Кондор" оперативники ЦРУ помогали физически уничтожать политическую оппозицию в Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, Боливии.

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