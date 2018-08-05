Взорвать Мадуро оппозиция пыталась с помощью американской взрывчатки

Венесуэльская вооруженная группировка взяла на себя ответственность за покушение на президента этой страны Николаса Мадуро. Сам президент заявил, что часть виновных уже задержана; за организацией покушения стоит Колумбия, а многие из его организаторов живут в США.

Представители группировки "Национальное движение "Фланелевые солдаты" сообщили в социальных сетях, что использовали два беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой C4 (изобретена в начале 1960-х в США). Эти аппараты, по их словам, не долетели до цели, так как были сбиты снайперами. Других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было, сообщает ТАСС.

Сам Мадуро заявил в обращении к нации, что часть участников покушения задержаны. По его словам, попытка покушения была предпринята венесуэльскими правыми вместе с колумбийскими правыми силами и президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Он добавил, что многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида.

Покушение на Николаса Мадуро было совершено, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Ранения получили семь гвардейцев; беспилотники были обезврежены.

В мае этого года Мадуро (после президентских выборов, на которых он был переизбран) заявил, что руководство США намерено покончить с нынешним руководством Венесуэлы с помощью военного переворота. Вице-президент Майк Пенс говорил, что правительство в Венесуэле якобы угрожает безопасности и процветанию всего полушария.

После выборов Штаты ввели против Венесуэлы новые санкции. О непризнании итогов выборов заявили и страны Евросоюза, поскольку результат якобы "не представляет демократическую волю граждан Венесуэлы".

Усилить давление на свое собственное правительство призвала и местная оппозиция — "Широкий фронт – Свободная Венесуэла", недовольная результатами голосования.

На счету Центрального разведывательного управления США — богатая история свержения правительств: 80 попыток за 70 лет. Например, на кубинского команданте Фиделя Кастро было совершено 600 попыток покушений, многие из которых готовились в недрах американской разведки. Среди прочего, планировали начинить взрывчаткой сигару и даже заминировать морские ракушки (Кастро был заядлым ныряльщиком). В рамках операции "Кондор" в 1970-80-х годах оперативники ЦРУ помогали физически уничтожать политическую оппозицию в Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, Боливии.