Покушение на Мадуро: начато расследование

По факту покушения на президента Мадуро прокуратура Венесуэлы начала расследование. Для этого специально назначены три прокурора. Подробности расследования будут освещены на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Сам Мадуро, выступая перед народом после покушения, сообщил, что покушение на него организовали правые силы, поддерживаемые президентом Колумбии Хуаном Мануэлем и противниками из США. В то же время ответственность на себя взяла оппозиционная организация "Фланелевые солдаты". По их словам, они использовали два беспилотника, груженые взрывчаткой. В самой Венесуэле многие сомневаются, что это действительно они.

🔴 #ENVIVO | "Llegué a pensar que (la explosión) era parte de un juego pirotécnico de final del acto, pero observé que todos los soldados estaban firmes": Nicolás Maduro sobre el presunto atentado en su contra https://t.co/aatmrAJ5hA pic.twitter.com/6w8L5X7TMU — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 5 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что во время военного парада в Каракасе рядом с трибуной Мадуро взорвался дрон. Пострадали семь гвардейцев, сам президент цел и невредим.