Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 августа 201806:14 Денис Алексеев

Прекрасный и древний Выборг: жемчужину Ленобласти ждет масштабная реконструкция

vk.com

Владимир Мединский назвал Выборг туристической жемчужиной. В субботу глава Минкульта вместе с губернатором Ленобласти осмотрели ход реставрации в городе и посетили праздничные мероприятия в честь дня рождения региона.

В XIII веке рыцари-участники крестовых походов ступили на земли Карельского перешейка. Позже на том месте был основан замок. Затем — целый город. Спустя столетия кольчуги и латы — лишь часть костюмированного шоу в честь Дня основания Ленинградской области. А сам Выборг до сих пор одна из главных российских туристических жемчужин региона. Но эта жемчужина – европейского масштаба.

Праздник в честь Ленобласти жители Выборга ждали особенно: их город в этом году стал местом проведения торжеств. Поэтому готовить площадку здесь начали заблаговременно. Программа реставрации памятников туристической жемчужины северо-запада уже активно воплощается в жизнь. Приток туристов вырос чуть ли не вдвое.

Для восстановления исторического центра Выборга была предложена дюжина проектов. Начали с главного средневекового символа города. С момента заведения Выборского замка — конец XIII века — его неоднократно разрушали, затем восстанавливали, достраивали. В современной истории замка как государственного музея такая тотальная реставрация проводится впервые.

Реставрация Выборга сегодня — на особом контроле у Минкульта. Посмотреть за ходом работ в режиме реального времени — стройка не прекращается даже в праздничный день — приезжает и глава министерства Владимир Мединский. Недолгие разговоры у крепостной стены — и министра уводят в самую высокую точку замка, башню Олафа. В средние века это была самая внушительная башня во всей Скандинавии. Там же – на самом высоком уровне — утверждаются решения по дальнейшему оснащению памятника архитектуры. "Мы вот уже сейчас с губернатором, находясь в главной башне нашего города, поднявшись наверх, утвердили решение по созданию лестниц и винтовых сооружений внутри, — говорит Владимир Мединский. – Надеемся, что в этом году проект разработаем".

Более пятисот миллионов рублей уже выделено на полное обновление фасадов и интерьеров местных исторических памятников. Для жителей Выборга, празднующих 91 год со дня основания Ленинградской области, лучше подарка, пожалуй, и не придумаешь. А для туристов, как российских, так и иностранных, буквально воссозданный Выборг — отличный повод вернуться сюда еще.

Сейчас

04:14

Порошенко потерялся

01:25

На президента Венесуэлы совершено покушение

00:56

В Москву доставлены тела убитых в ЦАР российских журналистов

23:17

В Москве под колесами автомобиля погиб пешеход

21:26

Дзержинский подросток погиб от удара молнии

20:45

Стивен Сигал займется российско-американскими гуманитарными связями

19:15

ДТП с автобусом в Египте: 12 погибших и 29 раненых

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Покушение на Мадуро: начато расследование

Покушение на Мадуро: начато расследование

1 час назад
Россия предложила США вместе бороться с вербовщиками в Сирии

Россия предложила США вместе бороться с вербовщиками в Сирии

5 часов назад
Украинские СМИ потеряли Порошенко

Украинские СМИ потеряли Порошенко

2 часа назад
Зной в Европе: опасность для АЭС, ботинки для собак и рекорды продаж мороженого

Зной в Европе: опасность для АЭС, ботинки для собак и рекорды продаж мороженого

4 часа назад
Новые законы: о таможенном регулировании и о сносе самостроя

Новые законы: о таможенном регулировании и о сносе самостроя

5 часов назад
Взорвать Мадуро оппозиция пыталась с помощью американской взрывчатки

Взорвать Мадуро оппозиция пыталась с помощью американской взрывчатки

2 часа назад
Семьям погибших в катастрофе Ми-8 окажут помощь

Семьям погибших в катастрофе Ми-8 окажут помощь

8 часов назад
В Москву доставлены тела убитых в ЦАР российских журналистов

В Москву доставлены тела убитых в ЦАР российских журналистов

6 часов назад
Стивен Сигал займется российско-американскими гуманитарными связями

Стивен Сигал займется российско-американскими гуманитарными связями

10 часов назад
Лондон устроил международно-правовой произвол

Лондон устроил международно-правовой произвол

10 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
В бывшем Сталине появится авиабаза НАТО

В бывшем Сталине появится авиабаза НАТО

10 часов назад
ЧЕ по летним олимпийским видам спорта: россияне - первые в общем зачете

ЧЕ по летним олимпийским видам спорта: россияне - первые в общем зачете

9 часов назад
Момент страшного ДТП в Калужской области, где погибли восемь человек, попал на видео

Момент страшного ДТП в Калужской области, где погибли восемь человек, попал на видео

10 часов назад
Посетители ресторана Гордона Рамзи пострадали от горящего "Осла"

Посетители ресторана Гордона Рамзи пострадали от горящего "Осла"

11 часов назад
"Многонациональная Россия": в Москве прошел фестиваль песен и ремесел

"Многонациональная Россия": в Москве прошел фестиваль песен и ремесел

9 часов назад
Родился в рубашке: Александр Гуков прилетел в Москву

Родился в рубашке: Александр Гуков прилетел в Москву

9 часов назад
Через 22 года европейские аэропорты будут полностью перегружены

Через 22 года европейские аэропорты будут полностью перегружены

3 часа назад
Мощный ливень превратил Казань в "Венецию"

Мощный ливень превратил Казань в "Венецию"

3 часа назад
Только смелым покоряются моря: шведы задержали пьяного капитана сухогруза

Только смелым покоряются моря: шведы задержали пьяного капитана сухогруза

4 часа назад
Беженцы возвращаются в Сирию и начинают восстанавливать свои дома

Беженцы возвращаются в Сирию и начинают восстанавливать свои дома

6 часов назад
В Москве прошел "космический" ночной велопарад

В Москве прошел "космический" ночной велопарад

6 часов назад
Трамп считает, что пошлины против Китая работают отлично

Трамп считает, что пошлины против Китая работают отлично

6 часов назад
В Сочи приостановлены поиски унесенного рекой ребенка

В Сочи приостановлены поиски унесенного рекой ребенка

7 часов назад
Путин прибыл на "Оперу в Херсонесе"

Путин прибыл на "Оперу в Херсонесе"

8 часов назад
Теперь и в Европе: у российских дольщиков - новые проблемы

Теперь и в Европе: у российских дольщиков - новые проблемы

8 часов назад
Москву в воскресенье вновь ожидают жара и гроза

Москву в воскресенье вновь ожидают жара и гроза

8 часов назад
Осужденный за убийство Буданова Темирханов похоронен в Чечне

Осужденный за убийство Буданова Темирханов похоронен в Чечне

10 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Предатель

Расследование Эдуарда Петрова. Предатель

11 часов назад
604
Сукачев — Макаревичу: Крым наш, мы за него триста лет воевали

Сукачев — Макаревичу: Крым наш, мы за него триста лет воевали

11 часов назад
Развод комиков: Петросян подал встречный иск к Степаненко

Развод комиков: Петросян подал встречный иск к Степаненко

14 часов назад
Стало известно, о чем Герасимов написал Данфорду

Стало известно, о чем Герасимов написал Данфорду

15 часов назад
Место для жизни: заброшенная промзона станет вторым центром Москвы

Место для жизни: заброшенная промзона станет вторым центром Москвы

16 часов назад
В Киеве боятся "страшного плана Путина" и дефолта

В Киеве боятся "страшного плана Путина" и дефолта

17 часов назад
Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором

Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором

18 часов назад
Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari

Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari

03.08.2018 20:27
Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9

Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9

03.08.2018 16:41
Программа "Индустрия кино" от 4 августа 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 4 августа 2018 года

14 часов назад
200
От актрисы до герцогини: эволюция стиля Меган Маркл

От актрисы до герцогини: эволюция стиля Меган Маркл

20 часов назад
Про питомцев супергероев снимут мультфильм

Про питомцев супергероев снимут мультфильм

03.08.2018 10:30
Куртку со съемок "Звездных войн" продают за $1,3 млн

Куртку со съемок "Звездных войн" продают за $1,3 млн

03.08.2018 10:07
Музыка и экология: LiveFest Summer станет самым высокогорным фестивалем лета

Музыка и экология: LiveFest Summer станет самым высокогорным фестивалем лета

02.08.2018 22:00