Прекрасный и древний Выборг: жемчужину Ленобласти ждет масштабная реконструкция

Владимир Мединский назвал Выборг туристической жемчужиной. В субботу глава Минкульта вместе с губернатором Ленобласти осмотрели ход реставрации в городе и посетили праздничные мероприятия в честь дня рождения региона.

В XIII веке рыцари-участники крестовых походов ступили на земли Карельского перешейка. Позже на том месте был основан замок. Затем — целый город. Спустя столетия кольчуги и латы — лишь часть костюмированного шоу в честь Дня основания Ленинградской области. А сам Выборг до сих пор одна из главных российских туристических жемчужин региона. Но эта жемчужина – европейского масштаба.

Праздник в честь Ленобласти жители Выборга ждали особенно: их город в этом году стал местом проведения торжеств. Поэтому готовить площадку здесь начали заблаговременно. Программа реставрации памятников туристической жемчужины северо-запада уже активно воплощается в жизнь. Приток туристов вырос чуть ли не вдвое.

Для восстановления исторического центра Выборга была предложена дюжина проектов. Начали с главного средневекового символа города. С момента заведения Выборского замка — конец XIII века — его неоднократно разрушали, затем восстанавливали, достраивали. В современной истории замка как государственного музея такая тотальная реставрация проводится впервые.

Реставрация Выборга сегодня — на особом контроле у Минкульта. Посмотреть за ходом работ в режиме реального времени — стройка не прекращается даже в праздничный день — приезжает и глава министерства Владимир Мединский. Недолгие разговоры у крепостной стены — и министра уводят в самую высокую точку замка, башню Олафа. В средние века это была самая внушительная башня во всей Скандинавии. Там же – на самом высоком уровне — утверждаются решения по дальнейшему оснащению памятника архитектуры. "Мы вот уже сейчас с губернатором, находясь в главной башне нашего города, поднявшись наверх, утвердили решение по созданию лестниц и винтовых сооружений внутри, — говорит Владимир Мединский. – Надеемся, что в этом году проект разработаем".

Более пятисот миллионов рублей уже выделено на полное обновление фасадов и интерьеров местных исторических памятников. Для жителей Выборга, празднующих 91 год со дня основания Ленинградской области, лучше подарка, пожалуй, и не придумаешь. А для туристов, как российских, так и иностранных, буквально воссозданный Выборг — отличный повод вернуться сюда еще.