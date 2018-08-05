Белорусский музыкант скончался прямо перед выступлением на рок-фестивале

Белорусский музыкант, лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович скончался перед выступлением на рок-фестивале "Рок за Бобров". Причина смерти – затяжная пневмония. Музыкант был госпитализирован накануне выступления. Он передал членам своей группе записку об отмене выступления, которое было назначено на день 4 августа.

Куллинкович скончался утром 4 августа в Третьей клинической больнице города Минска, передает РИА Новости.

"Нейро Дюбель" — панк-рок-группа, созданная в 1989 году. Ее лидер занимался не только музыкой: он также писал стихи, снимался в фильмах, сотрудничал с газетами.