Учебный корабль "Перекоп" выйдет из Владивостока в дальний поход

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" во Владивостоке принял на борт курсантов и нахимовцев из Приморья, которые будут участвовать в дальнем походе.

В начале июня "Перекоп" прибыл из Севастополя во Владивосток​​​. Скоро он впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск, а затем вернется в Кронштадт.

На борту учебного корабля в море выйдут 200 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова и учащиеся десятых классов владивостокского филиала Нахимовского военного училища. Курсанты будут отрабатывать навыки несения штурманской вахты в разных морских районах, сообщает РИА Новости.