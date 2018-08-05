МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро

В министерстве иностранных дел Колумбии отвергают обвинения в причастности президента страны Хуана Мануэля Сантоса к покушению на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В колумбийском правительстве эту версию, выдвинутую самим Мадуро, называют абсурдной, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время выступления Мадуро на параде возле его трибуны взорвался беспилотник. Президент не пострадал. Согласно сообщениям очевидцев, он услышал взрыв, посмотрел, откуда донесся звук, а затем продолжил свою речь.

Ранения получили семь гвардейцев. По факту покушения начато расследование, которым займутся три прокурора. Примерно через полчаса после инцидента группировка "Фланелевые солдаты" заявила о своей причастности к теракту, однако в Каракасе этот факт ставят под сомнение. Мадуро в своем обращении к нации сообщил, что за покушением стоит президент Колумбии Сантос и "недоброжелатели" из США.