Тема:

Обманутые дольщики разбудили власти 1 час назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
5 августа 201807:06 Ирина Матюшенко

Жилищные кредиты дольщиков Urban Group рефинансируют

Ипотечные кредиты строящихся объектов Urban Group рефинансируют. Для дольщиков будут действовать специальные ставки, которые значительно ниже тех, по которым большинство заемщиков брали кредиты.

Жилищные кредиты дольщиков Urban Group рефинансируют. Заявки начнут принимать в понедельник. Пересчитать ипотеку можно будет по двум программам. Минимальная ставка по первой ипотечной программе составит 8,75 процента. Скидка внушительная: большинство дольщиков кредитовались еще под 12 процентов годовых. Пересчитать можно будет кредиты до 20 миллионов рублей. Срок займа не должен быть больше 30 лет.

"Клиент должен предоставить стандартный комплект документов, — рассказывает Сергей Калинин, вице-президент, директор департамента развития ипотечного бизнеса банка "Российский капитал". — Это документы, подтверждающие занятость и доход, а также документы на квартиру. Кроме того в момент обращения дольщик должен быть включен в реестр требований к застройщику".

Еще одна ипотечная программа снизит долговую нагрузку на семьи, у которых в этом году родился второй, третий или следующий ребенок. Минимальная ставка по программе "Семейная ипотека" составит 6 процентов. Сумма кредита -- от 500 тысяч до 12 миллионов рублей.

Рефинансировать займ можно на квартиры всех шести жилых комплексов застройщика. Но в первую очередь, достраивать будут 4 объекта — это ЖК "Солнечная система", "Видный город", "Опалиха О3" и "Митино О2". Все они находятся в Московской области.

Оставшиеся — а это ЖК "Лайково" и "Лесобережный" — самые проблемные объекты компании. Власти рассматривают вариант с выплатой денежных компенсаций обманутым дольщикам.

До возобновления строительства на всех объектах необходимо провести процедуру технического обследования и оценки готовности. Говорят, что строительство могут начать уже осенью. Источники финансирования достройки -- это Резервный фонд правительства и Фонд дольщиков. Основные затраты на возведение социальной инфраструктуры возьмут на себя Подмосковные власти.

"Есть разные сценарии, дело в том, что мы за счет госбюджета вынуждены будем построить всю инфраструктуру социальную: школы, детсады... С этими объектами сумма — до 20 млрд рублей", — говорит Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

До сих пор известен лишь один случай, когда государство напрямую вмешивалось в решение проблем застройщиков-банкротов. Это была компания СУ-155. Если сравнивать оба случая, становится понятно, что проблему действительно получилось разглядеть заранее.

Ключевые события в истории Urban Group начали разворачиваться в апреле. Росреестр отказался регистрировать договоры долевого участия в проектах Urban Group. Затем Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотечным программам в проектах застройщика. И тогда федеральные власти взяли ситуацию под контроль.

Urban брал себя немало: речь идет где-то о 20 тысячах дольщиков. Кроме того, у компании была высокая долговая нагрузка и крупные социальные обязательства. Например, девелопер достраивает жилой комплекс за "СУ-155". "Банкротство крупного застройщика вселяет неуверенность в покупке жилья на стадии строительства, — комментирует Федор Выломов, руководитель группы управления проектами РАСК. – Но, если говорить с точки зрения закона, новые правила практически полностью гарантируют покупателю получение квартиры либо денежную компенсацию. Не думаю, что вмешательство государства станет явным образцом".

Urban Group была на восьмом месте в России по объему текущего строительства. Это почти 870 тысяч квадратных метров жилья. Крах такого крупного игрока отразится на общей динамике рынка, считают эксперты. По их прогнозам, на какой-то срок упадет спрос на недостроенное жилье.

Ранее по теме

Сейчас

07:30

МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро

05:57

В Югру прилетел то ли метеор, то ли инопланетяне

04:14

Порошенко потерялся

01:25

На президента Венесуэлы совершено покушение

00:56

В Москву доставлены тела убитых в ЦАР российских журналистов

23:17

В Москве под колесами автомобиля погиб пешеход

21:26

Дзержинский подросток погиб от удара молнии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро

МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро

1 час назад
Россия предложила США вместе бороться с вербовщиками в Сирии

Россия предложила США вместе бороться с вербовщиками в Сирии

6 часов назад
Украинские СМИ потеряли Порошенко

Украинские СМИ потеряли Порошенко

4 часа назад
В Югру прилетел то ли метеор, то ли инопланетяне

В Югру прилетел то ли метеор, то ли инопланетяне

2 часа назад
Жилищные кредиты дольщиков Urban Group рефинансируют

Жилищные кредиты дольщиков Urban Group рефинансируют

1 час назад
Взорвать Мадуро оппозиция пыталась с помощью американской взрывчатки

Взорвать Мадуро оппозиция пыталась с помощью американской взрывчатки

4 часа назад
В Москву доставлены тела убитых в ЦАР российских журналистов

В Москву доставлены тела убитых в ЦАР российских журналистов

7 часов назад
Стивен Сигал займется российско-американскими гуманитарными связями

Стивен Сигал займется российско-американскими гуманитарными связями

11 часов назад
Лондон устроил международно-правовой произвол

Лондон устроил международно-правовой произвол

11 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
Зной в Европе: опасность для АЭС, ботинки для собак и рекорды продаж мороженого

Зной в Европе: опасность для АЭС, ботинки для собак и рекорды продаж мороженого

6 часов назад
ЧЕ по летним олимпийским видам спорта: россияне - первые в общем зачете

ЧЕ по летним олимпийским видам спорта: россияне - первые в общем зачете

11 часов назад
"Многонациональная Россия": в Москве прошел фестиваль песен и ремесел

"Многонациональная Россия": в Москве прошел фестиваль песен и ремесел

10 часов назад
Родился в рубашке: Александр Гуков прилетел в Москву

Родился в рубашке: Александр Гуков прилетел в Москву

11 часов назад
Белорусский музыкант скончался прямо перед выступлением на рок-фестивале

Белорусский музыкант скончался прямо перед выступлением на рок-фестивале

2 часа назад
Прекрасный и древний Выборг: жемчужину Ленобласти ждет масштабная реконструкция

Прекрасный и древний Выборг: жемчужину Ленобласти ждет масштабная реконструкция

2 часа назад
Через 22 года европейские аэропорты будут полностью перегружены

Через 22 года европейские аэропорты будут полностью перегружены

5 часов назад
Мощный ливень превратил Казань в "Венецию"

Мощный ливень превратил Казань в "Венецию"

5 часов назад
Только смелым покоряются моря: шведы задержали пьяного капитана сухогруза

Только смелым покоряются моря: шведы задержали пьяного капитана сухогруза

5 часов назад
Новые законы: о таможенном регулировании и о сносе самостроя

Новые законы: о таможенном регулировании и о сносе самостроя

7 часов назад
Беженцы возвращаются в Сирию и начинают восстанавливать свои дома

Беженцы возвращаются в Сирию и начинают восстанавливать свои дома

7 часов назад
В Москве прошел "космический" ночной велопарад

В Москве прошел "космический" ночной велопарад

8 часов назад
Трамп считает, что пошлины против Китая работают отлично

Трамп считает, что пошлины против Китая работают отлично

8 часов назад
В Сочи приостановлены поиски унесенного рекой ребенка

В Сочи приостановлены поиски унесенного рекой ребенка

9 часов назад
Путин прибыл на "Оперу в Херсонесе"

Путин прибыл на "Оперу в Херсонесе"

10 часов назад
Теперь и в Европе: у российских дольщиков - новые проблемы

Теперь и в Европе: у российских дольщиков - новые проблемы

10 часов назад
Москву в воскресенье вновь ожидают жара и гроза

Москву в воскресенье вновь ожидают жара и гроза

10 часов назад
Осужденный за убийство Буданова Темирханов похоронен в Чечне

Осужденный за убийство Буданова Темирханов похоронен в Чечне

12 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Предатель

Расследование Эдуарда Петрова. Предатель

13 часов назад
658
Сукачев — Макаревичу: Крым наш, мы за него триста лет воевали

Сукачев — Макаревичу: Крым наш, мы за него триста лет воевали

13 часов назад
Развод комиков: Петросян подал встречный иск к Степаненко

Развод комиков: Петросян подал встречный иск к Степаненко

15 часов назад
Стало известно, о чем Герасимов написал Данфорду

Стало известно, о чем Герасимов написал Данфорду

17 часов назад
Место для жизни: заброшенная промзона станет вторым центром Москвы

Место для жизни: заброшенная промзона станет вторым центром Москвы

17 часов назад
В Киеве боятся "страшного плана Путина" и дефолта

В Киеве боятся "страшного плана Путина" и дефолта

19 часов назад
Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari

Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari

03.08.2018 20:27
Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9

Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9

03.08.2018 16:41
Программа "Индустрия кино" от 4 августа 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 4 августа 2018 года

16 часов назад
210
От актрисы до герцогини: эволюция стиля Меган Маркл

От актрисы до герцогини: эволюция стиля Меган Маркл

22 часа назад
Про питомцев супергероев снимут мультфильм

Про питомцев супергероев снимут мультфильм

03.08.2018 10:30
Куртку со съемок "Звездных войн" продают за $1,3 млн

Куртку со съемок "Звездных войн" продают за $1,3 млн

03.08.2018 10:07
Музыка и экология: LiveFest Summer станет самым высокогорным фестивалем лета

Музыка и экология: LiveFest Summer станет самым высокогорным фестивалем лета

02.08.2018 22:00