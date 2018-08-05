Ипотечные кредиты строящихся объектов Urban Group рефинансируют. Для дольщиков будут действовать специальные ставки, которые значительно ниже тех, по которым большинство заемщиков брали кредиты.

Жилищные кредиты дольщиков Urban Group рефинансируют. Заявки начнут принимать в понедельник. Пересчитать ипотеку можно будет по двум программам. Минимальная ставка по первой ипотечной программе составит 8,75 процента. Скидка внушительная: большинство дольщиков кредитовались еще под 12 процентов годовых. Пересчитать можно будет кредиты до 20 миллионов рублей. Срок займа не должен быть больше 30 лет.

"Клиент должен предоставить стандартный комплект документов, — рассказывает Сергей Калинин, вице-президент, директор департамента развития ипотечного бизнеса банка "Российский капитал". — Это документы, подтверждающие занятость и доход, а также документы на квартиру. Кроме того в момент обращения дольщик должен быть включен в реестр требований к застройщику".

Еще одна ипотечная программа снизит долговую нагрузку на семьи, у которых в этом году родился второй, третий или следующий ребенок. Минимальная ставка по программе "Семейная ипотека" составит 6 процентов. Сумма кредита -- от 500 тысяч до 12 миллионов рублей.

Рефинансировать займ можно на квартиры всех шести жилых комплексов застройщика. Но в первую очередь, достраивать будут 4 объекта — это ЖК "Солнечная система", "Видный город", "Опалиха О3" и "Митино О2". Все они находятся в Московской области.

Оставшиеся — а это ЖК "Лайково" и "Лесобережный" — самые проблемные объекты компании. Власти рассматривают вариант с выплатой денежных компенсаций обманутым дольщикам.

До возобновления строительства на всех объектах необходимо провести процедуру технического обследования и оценки готовности. Говорят, что строительство могут начать уже осенью. Источники финансирования достройки -- это Резервный фонд правительства и Фонд дольщиков. Основные затраты на возведение социальной инфраструктуры возьмут на себя Подмосковные власти.

"Есть разные сценарии, дело в том, что мы за счет госбюджета вынуждены будем построить всю инфраструктуру социальную: школы, детсады... С этими объектами сумма — до 20 млрд рублей", — говорит Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

До сих пор известен лишь один случай, когда государство напрямую вмешивалось в решение проблем застройщиков-банкротов. Это была компания СУ-155. Если сравнивать оба случая, становится понятно, что проблему действительно получилось разглядеть заранее.

Ключевые события в истории Urban Group начали разворачиваться в апреле. Росреестр отказался регистрировать договоры долевого участия в проектах Urban Group. Затем Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотечным программам в проектах застройщика. И тогда федеральные власти взяли ситуацию под контроль.

Urban брал себя немало: речь идет где-то о 20 тысячах дольщиков. Кроме того, у компании была высокая долговая нагрузка и крупные социальные обязательства. Например, девелопер достраивает жилой комплекс за "СУ-155". "Банкротство крупного застройщика вселяет неуверенность в покупке жилья на стадии строительства, — комментирует Федор Выломов, руководитель группы управления проектами РАСК. – Но, если говорить с точки зрения закона, новые правила практически полностью гарантируют покупателю получение квартиры либо денежную компенсацию. Не думаю, что вмешательство государства станет явным образцом".

Urban Group была на восьмом месте в России по объему текущего строительства. Это почти 870 тысяч квадратных метров жилья. Крах такого крупного игрока отразится на общей динамике рынка, считают эксперты. По их прогнозам, на какой-то срок упадет спрос на недостроенное жилье.