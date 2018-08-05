UTair заявляет об исправности обоих вертолетов, упавших в Красноярском крае

АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" выпустило официальное сообщение, согласно которому оба вертолета, участвовавшие в катастрофе в районе аэропорта "Игарка" в Красноярском крае, находились в исправном состоянии.

Командир рухнувшего Ми-8 был опытным пилотом. При взлете лопасти управляемого им вертолета столкнулись с грузом, который второй вертолет перевозил на подвеске. В результате вертолет с пассажирами упал. Вертолет, перевозивший груз, не получил никаких повреждений и благополучно приземлился на посадочной площадке "Ванкор".

На борту рухнувшего вертолета находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. С их родственниками ведется работа. "ЮТэйр — Вертолетные услуги" сообщила номер контактного телефона: +7 (495) 739 21 40. Авиакомпания принесла свои соболезнования родным и близким погибших.