В Сочи возобновлены поиски девочки, унесенной рекой

В Сочи возобновлены поиски четырехлетней девочки, которую унесло течение реки.

3 августа в Хостинском районе мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет решили перейти реку вброд. Из-за дождя уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, дети не справились с потоком, их унесло потоком.

4 августа было обнаружено тело мальчика, а поиски девочки продолжаются. Спасатели идут пешком по руслу реки, а два катера ведут поиск в акватории моря, сообщает ТАСС.