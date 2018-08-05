Альварес нокаутировал Ковалева в бою за титул чемпиона мира WBO

Российский боксер Сергей Ковалев потерпел третье поражение в карьере. В главном бое вечера, который прошел в американском Атлантик-Сити, россиянин защищал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) и был нокаутирован колумбийцем Элейдером Альваресом.

В целом бой проходил с небольшим преимуществом 35-летнего Ковалева, который работал первым номером и нанес несколько точных ударов в стартовых раундах. Провал случился в седьмом отрезке. Россиянин упал на настил ринга после сильного удара Альвареса навстречу, однако сумел подняться на ноги и продолжил бой. Колумбиец же почувствовал уверенность и за 36 секунд до гонга снова отправил россиянина в нокдаун, отмечает ТАСС. Ковалев опять поднялся, но так и не сумел отойти от потрясения и за 15 секунд до конца раунда упал в третий раз, после чего рефери принял решение остановить бой.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира, проведя третий поединок после двух поражений от американца Андре Уорда. На счету именитого российского боксера теперь 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 34-летний Альварес по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 24 победы (12 нокаутом).