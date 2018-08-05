Starbucks разрешит клиентам платить криптовалютой

Сеть кофеен Starbucks скоро начнет принимать в качестве оплаты криптовалюту.

Представители компании рассчитывают запустить специальную платформу Bakkt для расчетов уже в ноябре 2018 года. Разработчики платформы — компании Microsoft и Intercontinental Exchange. По информации, которую приводит ТАСС, платформа будет выступать в роли посредника. На ней, в частности, будут храниться криптовалюты, которые и можно использовать для обмена на товары и услуги Starbucks.

Платформа автоматически будет переводить криптоденьги в доллары США по действующему курсу и уже получившуюся в результате перерасчетов сумму потребитель сможет использовать для расчетов в кофейне.

Компания Starbucks основана в 1971 году и сейчас объединяет более 26 тысяч кофеен в 75 странах мира. В России действует около 100 кофеен, большинство из которых расположены в столице.