В ДТП в Челябинской области погибли 2 человека и 5 ранены

В Челябинской области на 1557-м километре федеральной автотрассы М5 микроавтобус Iveco врезался в грузовик Man, пишет РИА Новости. Как рассказали в пресс-службе ГУМВД России по региону, машины двигались в попутном направлении.

В ДТП погибли водитель автобуса и пассажир, сидевший рядом. Пятерым пассажирам понадобилась медицинская помощь. Полицейские выясняют причины и обстоятельства трагедии.