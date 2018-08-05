В Новосибирской области пожар унес жизни матери и трех детей

В деревне Новорозино в Новосибирской области сгорел жилой дом. Огонь распространился быстро, к прибытию пожарных полыхала крыша. В одной из квартир дома проживала семья из шести человек, пишет "Интерфакс".

Соседи вытащили семью из горящего помещения, но некоторые из них пострадали слишком сильно. От ранений, полученных от огня и дыма, на месте скончались мать и три ребенка. Отец и мальчик доставлены в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, за их жизнь в реанимации борются медики.

Пожарные справились с огнем за шесть минут, жильцы второй квартиры в доме не пострадали.