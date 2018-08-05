Поднявшийся Амур затопил сотни дачных участков у Хабаровска

Уровень реки Амур у Хабаровска поднялся до неблагоприятного уровня в 4,5 метра. МЧС ожидает прохождение гребня паводка у города в ближайшие два дня, пишет РИА Новости. В ночь на воскресенье в районе подтоплены 217 дачных участков и грунтовые дороги.

Как заявил ранее глава МЧС Евгений Зиничев, Хабаровску ничего не угрожает. Поселки, которые может затопить большая вода, патрулируют оперативные группы спасателей на автомобилях и лодках. При необходимости они окажут помощь местным жителям.