Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Вашингтоне

В столице США продолжается представительный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом около 250 тысяч долларов. Россиянка Светлана Кузнецова смогла пробиться в финал соревнований.

В полуфинальном поединке российская теннисистка одержала победу над немкой Андреа Петкович. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Кузнецовой. В финале россиянка сыграет с седьмой ракеткой турнира Донной Векич из Хорватии, которая в другом полуфинале сломила сопротивление китаянки Чжэн Сайсай (Китай) – 7:5, 6:3.