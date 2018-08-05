Тела убитых в ЦАР журналистов направлены на экспертизу

Тела российских журналистов, погибших в Центрально-Африканской республике, доставили в Москву. Самолёт приземлился в аэропорту Шереметьево в ночь на воскресенье. Тела без присутствия прессы доставят из грузового терминала в морг.

Как рассказал друг погибшего Орхана Джемаля Максим Шевченко, тела не сразу передадут родным для захоронения. Сначала следователи проведут экспертизу, которая займет не менее двух дней.

Следственный комитет России направил тела убитых журналистов на экспертизу. Родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела.

Погибших журналистов доставили в Москву обычным гражданским рейсом из Парижа. Борт Air France приземлился в 0 часов 21 минуту по Москве. Маршрут был такой: сначала тела вывезли из столицы Центрально-Африканской республики, города Банги, во французскую столицу, затем рейс прибыл в Россию.

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев погибли в Африке в понедельник, передает телеканал "Россия 24".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство". Основная версия произошедшего – ограбление. Такой точки зрения придерживается российский МИД. В районе города Сибю на съёмочную группу напали неизвестные, при попытке оказать сопротивление оператор, режиссёр и журналист были убиты. Известно, что у погибших была с собой дорогая аппаратура и значительная сумма денег, более 8 тысяч долларов.

ЦАР — одна из самых бедных и самых опасных стран мира, преступность там просто зашкаливает. В российском МИДе отмечают, что журналисты проигнорировали нормы безопасности. На них не было бронежилетов и касок с надписями, которые подтверждали бы их принадлежность к прессе. При себе у Радченко, Расторгуева и Джемаля были удостоверения различных СМИ, но просроченные. А поездка была оформлена как туристическая. Хотя журналисты работали — снимали документальный фильм. При этом они не обращались ни в миссию ООН, ни в Министерство коммуникаций и СМИ ЦАР для получения аккредитации на работу в стране. Российских дипломатов съёмочная группа о своих планах тоже не предупреждала.

Есть информация, что Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве. Где будут похоронены Радченко и Расторгуев, пока не сообщается.