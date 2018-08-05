Ковалев задумался о завершении карьеры после "плюшечки" от Альвареса

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что задумался о завершении карьеры после поражения нокаутом от колумбийца Элейдера Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг).

В ночь на 5 августа в американском Атлантик-Сити проходил вечер бокса. В главном поединке встречались Альварес и Ковалев, который защищал свой титул. Бой проходил с преимуществом российского боксера, но в седьмом раунде он пропустил удар, после которого оказался в нокдауне. Альварес почувствовал уверенность и довел бой до нокаута.

"Ну да, пропустил "плюшечку" и как-то не смог собраться, — заявил Ковалев в видеообращении на своей официальной странице в Instagram. — Видимо подустал, пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путем. Посмотрим, сейчас не буду делать поспешных выводов, пройдет время, и приму решение, что делать дальше".

🇷🇺 Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 4 Авг 2018 в 10:01 PDT

Ранее тренер 35-летнего российского боксера Аброр Турсунпулатов заявил, что Ковалеву нужно завершать карьеру.

"Реванша не будет, Серега должен бросать бокс, — заявил наставник, которого цитирует ТАСС. — Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру".